Глава Удмуртии и Президент России встретились в Москве

Опубликована: Сегодня 16:14

фото: udmurt.ru
Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов вместе с руководителями других регионов, избранными в ходе единого дня голосования 10 сентября, сегодня встретился сегодня с Президентом России Владимиром Путиным. На мероприятии обсуждались итоги избирательной кампании и планы работы по развитию регионов.

"Прежде всего, разумеется, хочу поздравить вас с избранием на высокие должности руководителей регионов Российской Федерации, - сказал Президент, открывая встречу с губернаторами и главами. - Должен сказать, что меня результат порадовал, но это на вас накладывает особую ответственность: подавляющее большинство получило за 60 процентов голосов избирателей, есть и больше. Это большой уровень доверия и это большие ожидания со стороны людей, которые пришли к избирательным урнам и проголосовали за вас. <...> Это говорит о том, что от вас ожидают изменений к лучшему. Это говорит о том, что люди очень надеются на то, что с приходом молодых, энергичных, хорошо профессионально подготовленных людей будут приниматься взвешенные, но энергичные меры по улучшению ситуации в соответствующих регионах страны".

Владимир Путин предложил продолжить работу по публичному отбору кандидатов: "Такая форма подбора людей очень себя хорошо зарекомендовала, она востребована. И я надеюсь, что и вы у себя в регионах при формировании региональных команд также будете прибегать к такой открытой, понятной для людей форме привлечения людей в органы власти и управления, с тем чтобы и молодые люди у нас понимали, чувствовали, видели, что их, как сейчас модно говорить, лифты социальные работают вне зависимости от каких-то левых сил, правых сил, каких-то связей, а их профессиональный рост связан прежде всего с их личными деловыми качествами, с их уровнем подготовки, желанием и умением работать в интересах людей".

Глава государства выразил надежду, что у новых руководителей регионов "сложатся добрые, очень хорошие деловые отношения и с Администрацией Президента, и с Правительством Российской Федерации, и вы используете все ваши навыки, весь ваш опыт и всю энергию для решения тех задач, ради которых вы пришли на эти высокие должности и ради которых люди вас поддержали на выборах".


Теги
видео Завьялово Игра звезда бизнес банк дороги рейтинг армия занятость терроризм Дмитрий Медведев Воткинск Украина СКП религия Госсовет УР Новый год/Рождество оружие Александр Волков мода безопасность Глазов животные Ижевск телевидение школа Москва спортсмен Удмуртия семья лес ЖКХ музыка Балезино траур транспорт молодежь Малая Пурга пристав погода ИжГТУ физкультура бюджет Россия футбол МВД дети ГИБДД ветеран самолет конкурс выборы Ижавто наркотики Интернет ДТП СМИ Сарапул свадьба розыск полиция кино депутат образование творчество здоровье выставка долг технологии медицина США торговля строительство Владимир Путин туризм суд ремонт фестиваль вода промышленность финансы природа ГЖД инвалид хоккей преступление пожар штраф Голливуд прокуратура Можга зоопарк праздник Ува пенсия правительство убийство алкоголь МЧС
Все теги
Яндекс.Погода