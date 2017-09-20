Глава Удмуртии и Президент России встретились в Москве

Опубликована: Сегодня 16:14



фото: udmurt.ru фото: udmurt.ru

"Прежде всего, разумеется, хочу поздравить вас с избранием на высокие должности руководителей регионов Российской Федерации, - сказал Президент, открывая встречу с губернаторами и главами. - Должен сказать, что меня результат порадовал, но это на вас накладывает особую ответственность: подавляющее большинство получило за 60 процентов голосов избирателей, есть и больше. Это большой уровень доверия и это большие ожидания со стороны людей, которые пришли к избирательным урнам и проголосовали за вас. <...> Это говорит о том, что от вас ожидают изменений к лучшему. Это говорит о том, что люди очень надеются на то, что с приходом молодых, энергичных, хорошо профессионально подготовленных людей будут приниматься взвешенные, но энергичные меры по улучшению ситуации в соответствующих регионах страны".Владимир Путин предложил продолжить работу по публичному отбору кандидатов: "Такая форма подбора людей очень себя хорошо зарекомендовала, она востребована. И я надеюсь, что и вы у себя в регионах при формировании региональных команд также будете прибегать к такой открытой, понятной для людей форме привлечения людей в органы власти и управления, с тем чтобы и молодые люди у нас понимали, чувствовали, видели, что их, как сейчас модно говорить, лифты социальные работают вне зависимости от каких-то левых сил, правых сил, каких-то связей, а их профессиональный рост связан прежде всего с их личными деловыми качествами, с их уровнем подготовки, желанием и умением работать в интересах людей".Глава государства выразил надежду, что у новых руководителей регионов "сложатся добрые, очень хорошие деловые отношения и с Администрацией Президента, и с Правительством Российской Федерации, и вы используете все ваши навыки, весь ваш опыт и всю энергию для решения тех задач, ради которых вы пришли на эти высокие должности и ради которых люди вас поддержали на выборах".