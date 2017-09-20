Мужчина, убивший на окраине Ижевска бабушку и дедушку, услышал приговор суда

Опубликована: Сегодня 18:31

фото: 1avtourist.ru
Верховным Судом Удмуртской Республики вынес приговор мужчине, который убил своих бабушку и дедушку, а чтобы скрыть преступление - поджег их дом. 30-летнего злоумышленника судили по п.п. «а», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, убийство с целью скрыть другое преступление), ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога, повлекшее причинение значительного ущерба).

Напомним, в августе 2016 года в деревне Хохряки Завьяловского района пьяный мужчина пришел домой к своим престарелым родственникам, чтобы попросить денег. Услышав отказ, он схватил молоток и нанес бабушке несколько ударов по голове, отчего пожилая женщина скончалась. Затем он пошел в комнату, где этим же инструментом убил и дедушку. После этого подсудимый поджог их дом и скрылся с места преступления.

Подсудимому назначено 17 лет лишения свободы с ограничением свободы на срок 1 год с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.


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