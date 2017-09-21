Жители Ижевска и Сарапула ищут пропавшего в лесу школьника

Опубликована: Сегодня 08:30





На данный момент поиски не прекращаются, в непрерывном режиме на место выезжают группы поисковиков. Если вы тоже желаете помочь в поиске, телефон координатора 8-951-195-29-71, он подскажет, куда ехать.