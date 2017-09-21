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Жители Ижевска и Сарапула ищут пропавшего в лесу школьника
Опубликована: Сегодня 08:30 Волонтеры группы ПСО "Регион 18" (Поиск пропавших людей Ижевск) объявили срочный сбор желающих помочь в поисках ребенка. Мальчик пропал в среду, 20 сентября, в лесу по Сарапульскому тракту. 12-летний Чухланцев Женя пошел с отцом за грибами и потерялся. Папа не смог найти Женю самостоятельно и обратился за помощью.
На данный момент поиски не прекращаются, в непрерывном режиме на место выезжают группы поисковиков. Если вы тоже желаете помочь в поиске, телефон координатора 8-951-195-29-71, он подскажет, куда ехать.
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