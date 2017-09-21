Обидевшись на ижевчанку, сожитель поджег диван в ее квартире

Опубликована: Сегодня 09:13

фото: e-gorlovka.com.ua
Ижевские полицейские задержали уроженца Сарапула, который устроил поджог в квартире на ул. Кунгурцева. В июне 35-летний мужчина и хозяйка квартиры, проживавшие вместе, поссорились, и женщина ушла к соседям.

В это время разгоряченный злоумышленник облил диван горючей жидкостью, поджег и сбежал. Пожарных вызвали жители соседних квартир. Владелица квартиры обратилась в полицию.

По факту поджога возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ («Умышленное повреждение имущества путем поджога»). Сумма ущерба превысила 400 тыс рублей.

Местонахождение подозреваемого установили, его задержали и доставили в Ижевск. Сейчас мужчина ждет решения суда под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. За совершенное преступление ему грозит до 5 лет лишения свободы.
Загрузка...
Теги
молодежь творчество долг пристав кино спортсмен Голливуд полиция семья фестиваль МЧС зоопарк суд школа вода МВД звезда убийство выставка финансы транспорт Дмитрий Медведев алкоголь бюджет Глазов Удмуртия Украина занятость лес пенсия преступление ЖКХ безопасность ремонт животные технологии строительство СКП музыка банк конкурс оружие погода дороги Можга Ижевск Сарапул терроризм выборы здоровье ГИБДД религия туризм СМИ телевидение Балезино медицина Москва самолет траур образование наркотики Ижавто Завьялово физкультура Малая Пурга Интернет Игра природа Новый год/Рождество ГЖД Россия торговля Ува ДТП пожар свадьба прокуратура ИжГТУ промышленность инвалид бизнес правительство дети Воткинск мода хоккей розыск депутат футбол штраф армия Владимир Путин праздник США ветеран Александр Волков рейтинг Госсовет УР видео
Все теги
Яндекс.Погода