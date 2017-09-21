Обидевшись на ижевчанку, сожитель поджег диван в ее квартире

Опубликована: Сегодня 09:13



фото: e-gorlovka.com.ua фото: e-gorlovka.com.ua

В это время разгоряченный злоумышленник облил диван горючей жидкостью, поджег и сбежал. Пожарных вызвали жители соседних квартир. Владелица квартиры обратилась в полицию.По факту поджога возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ («Умышленное повреждение имущества путем поджога»). Сумма ущерба превысила 400 тыс рублей.Местонахождение подозреваемого установили, его задержали и доставили в Ижевск. Сейчас мужчина ждет решения суда под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. За совершенное преступление ему грозит до 5 лет лишения свободы.