В Удмуртии задержали экс-главу Воткинского района Андрея Русинова

Опубликована: Сегодня 11:19

фото: chaiknet.ru
Сегодня утром, 21 сентября, правоохранители задержали бывшего главу Воткинского района Андрея Русинова. Об этом информагентству «Сусанин» рассказал источник, знакомый с ситуацией. По словам собеседника агентства, экс-чиновника задержали в четверг в районе прудов недалеко от села Перевозное. Водоемы принадлежат рыбоводческому предприятию, которым владеет зять бывшего главы района. Местные жители их называют «прудами Русинова».

Напомним, в апреле 2017 года Андрей Русинов, возглавлявший Воткинский район, написал заявление об отставке.

Наша справка: Андрей Андреевич Русинов родился 8 апреля 1964 года в селе Перевозное Воткинского района УАССР. В 1989 году окончил Ижевский сельскохозяйственный институт. Имеет ученую степень кандидата экономических наук.
1982 - 1984 годы – служба в рядах Советской армии;
1989 - 1993 годы – инженер по трудоемким процессам, инженер строитель, главный инженер колхоза «Новая жизнь» Воткинского района;
1994 - 1995 годы – председатель колхоза «Новая жизнь»;
1995 - 1999 годы – первый заместитель главы Воткинской районной администрации – начальник управления сельского хозяйства;
1999 - 2002 годы – заместитель главы администрации Воткинского района – начальник управления сельского хозяйства;
2002 - 2006 годы – заместитель главы администрации муниципального образования «Воткинский район» – начальник управления сельского хозяйства;
2006 - 2008 годы – глава администрации муниципального образования «Воткинский район»;
2008 по 2017 год – глава муниципального образования «Воткинский район».
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