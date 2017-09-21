Приставы изъяли два автомобиля в ходе мероприятия «Должник»

Опубликована: Сегодня 12:08

фото: пресс-служба УФССП по УР
Очередное мероприятие «Должник» провели приставы Удмуртии с 11 по 20 сентября 2017 года. С целью выявить и привлечь к ответственности лиц, уклоняющихся от уплаты административного штрафа, были проведены совместные рейды с сотрудниками ГИБДД. В итоге, на семь автомобилей наложен арест, два транспортных средства изъято.

Также приставы совместно с сотрудниками ижевского линейного отдела МВД России на транспорте провели дежурство на железнодорожном вокзале Ижевска.

«В результате проведённых мероприятий Управлением Федеральной службы судебных приставов фактическим исполнением окончено 647 исполнительных производства по взысканию задолженностей по административным штрафам на сумму 671 тысяча рублей. Кроме того, фактическим исполнением окончено 3251 исполнительное производство по взысканию задолженностей за неоплаченные штрафы ГИБДД на сумму 2,5 миллиона рублей», - сообщили в пресс-службу УФССП по Удмуртской Республике.
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