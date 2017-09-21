Приставы изъяли два автомобиля в ходе мероприятия «Должник»

Опубликована: Сегодня 12:08



фото: пресс-служба УФССП по УР фото: пресс-служба УФССП по УР

Также приставы совместно с сотрудниками ижевского линейного отдела МВД России на транспорте провели дежурство на железнодорожном вокзале Ижевска.«В результате проведённых мероприятий Управлением Федеральной службы судебных приставов фактическим исполнением окончено 647 исполнительных производства по взысканию задолженностей по административным штрафам на сумму 671 тысяча рублей. Кроме того, фактическим исполнением окончено 3251 исполнительное производство по взысканию задолженностей за неоплаченные штрафы ГИБДД на сумму 2,5 миллиона рублей», - сообщили в пресс-службу УФССП по Удмуртской Республике.