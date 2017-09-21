В Игре сбили восьмилетнего мальчика

Опубликована: Сегодня 14:36



фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР

Произошло ДТП 20 сентября в 19.07, напротив дома №35 по ул. Советская. Наезд совершил 21-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2106», водительский стаж которого - четыре месяца. В результате происшествия ребенок получил травмы и был госпитализирован.Госавтоинспекция МВД по Удмуртской республике обращается к родителям с просьбой внимательно следить за своими детьми, особенно находясь вблизи проезжей части, местах остановок общественного транспорта или местах, где могут двигаться автомобили. С раннего детства ребенку необходимо прививать культуру безопасного поведения: объяснять простые правила, позволяющие не попасть в беду, показывать на собственном примере важность соблюдения ПДД. Гуляя с ребенком по улице необходимо держать его крепко за руку и не отпускать вблизи проезжей части во избежание ДТП. Следует помнить, что строгое соблюдение ПДД и мер предосторожности поможет сохранить жизнь Вам и Вашим детям.