Жителя Сарапула осудили за выпуск на линию технически неисправного автомобиля

Опубликована: Сегодня 15:47

фото: drive2.ru
Ограничением свободы на 3 месяца отделался житель Сарапула, который выпустил на линию технически неисправный транспорт. Суд признал его виновным по ч.1 ст.266 УК РФ (выпуск в эксплуатацию транспортных средств с техническими неисправностями).

«Судом установлено, что мужчина, будучи ответственным за техническое состояние транспорта на предприятии, выпустил в эксплуатацию автомобиль ГАЗ-33022 с неработающей стояночной тормозной системой, создавая угрозу безопасности окружающих людей», - говорится в сообщении прокуратуры Удмуртии.

В итоге припаркованный автомобиль покатился и наехал на потерпевшего, причинив ему тяжкий вред здоровью.


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