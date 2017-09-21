Жителя Сарапула осудили за выпуск на линию технически неисправного автомобиля

Опубликована: Сегодня 15:47



фото: drive2.ru фото: drive2.ru

«Судом установлено, что мужчина, будучи ответственным за техническое состояние транспорта на предприятии, выпустил в эксплуатацию автомобиль ГАЗ-33022 с неработающей стояночной тормозной системой, создавая угрозу безопасности окружающих людей», - говорится в сообщении прокуратуры Удмуртии.В итоге припаркованный автомобиль покатился и наехал на потерпевшего, причинив ему тяжкий вред здоровью.