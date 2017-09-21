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Групповое убийство произошло в Ленинском районе Ижевска
Опубликована: Сегодня 17:11 Накануне, 20 сентября, под стражу заключили двух ранее судимых жителей Ижевска, обвиняемых в убийстве. За четыре дня до этого решения они распивали алкоголь в лесопосадке на территории Ленинского района, и к ним подошел незнакомец.
Между мужчинами произошел конфликт, в ходе гость получил множественные удары руками и ногами по различным частям тела, а затем стеклянной бутылкой по голове. После этого хозяева застолья вооружились ножом и поочередно нанесли потерпевшему в общей сложности не менее шести ударов. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался.
В рамках расследования уголовного дела проведен осмотр места происшествия, допрошены свидетели, назначена судебно-медицинская и криминалистическая экспертизы. Устанавливаютсяе всех обстоятельств совершенного преступления.
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