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Насильник из Ижевска оставил свой преступный след в Уве
Опубликована: Сегодня 18:36 Ранее судимый за изнасилование 43-летний житель Ижевска вновь совершил аналогичное преступление в Уве. В поселке он изрядно выпил и вечером увидел идущую по безлюдной улице 18-летнюю девушку. «Злоумышленник догнал ее, повалил на землю, и, угрожая убийством, изнасиловал, а также совершил иные насильственные действия сексуального характера», - сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по Удмуртии.
Злоумышленника заключили под стражу. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 131 УК РФ (изнасилование) и ч. 2 ст. 132 УК РФ (совершение насильственных действий сексуального характера).
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