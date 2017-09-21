Насильник из Ижевска оставил свой преступный след в Уве

Опубликована: Сегодня 18:36

фото: go8212.ru
Ранее судимый за изнасилование 43-летний житель Ижевска вновь совершил аналогичное преступление в Уве. В поселке он изрядно выпил и вечером увидел идущую по безлюдной улице 18-летнюю девушку. «Злоумышленник догнал ее, повалил на землю, и, угрожая убийством, изнасиловал, а также совершил иные насильственные действия сексуального характера», - сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по Удмуртии.

Злоумышленника заключили под стражу. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 131 УК РФ (изнасилование) и ч. 2 ст. 132 УК РФ (совершение насильственных действий сексуального характера).
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