Насильник из Ижевска оставил свой преступный след в Уве

Опубликована: Сегодня 18:36



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Злоумышленника заключили под стражу. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 131 УК РФ (изнасилование) и ч. 2 ст. 132 УК РФ (совершение насильственных действий сексуального характера).