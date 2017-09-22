Замглавы Ижевска по социальной политике стал Максим Сорокин

Опубликована: Сегодня 08:30

фото: sportur.ru
Начальника управления по физической культуре и спорту администрации Ижевска Максима Сорокина назначили заместителем главы города по социальной политике. Как пишет «Сусанин», об этом журналистам в четверг, 21 сентября, сообщил глава столицы Удмуртии Юрий Тюрин.

По его словам, Сорокина назначили на время проведения конкурса по замещению вакантной должности, который проводится с 21 сентября по 3 октября. «Он назначен на время проведения конкурса. И он тоже может участвовать в конкурсе», - сказал Юрий Тюрин.

Напомним, ранее этот пост занимал Михаил Тарасов, который перешел работать в Севастополь. Там он возглавил департамент городского хозяйства.



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