Транссексуал из Пермского края пытается стать Президентом России

Опубликована: Сегодня 10:10

фото: transgender.us
Жительница глубинки Пермского края Александра Селянинова обратилась к Конгрессу США с просьбой помочь ей стать президентом Российской Федерации в 2018 году. Как пишет Properm.ru, Александра - не простой кандидат: она транссексуал и бывший милиционер, считающая себя внебрачным ребенком Бориса Ельцина.

Из обращения Александры Селяниновой к Конгрессу США:

— Реально выдвинуться и принять участие в выборах может, только занимающий высокую должность или обладающий большим капиталом. К тому же, он должен быть лоялен к господину Путину. Я же являюсь его категорическим противником и считаю, что мои убеждения разделяют многие. Я живу среди простых людей и знаю их настроение, оно не разделяет то что декларируется властью и российскими средствами массовой информации.

Александра Селянинова сменила пол и стала женщиной в январе 1992 года. До этого, тогда еще Александр Селянинов, служил в армии, работал в шахте, а после служил в уголовном розыске города Березники. После увольнения из силовых структур Александра занималась общественно-политической деятельностью. Была членом местных отделений ЛДПР и КПРФ, вела борьбу за интересы миноритарных акционеров содового предприятия.


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