Транссексуал из Пермского края пытается стать Президентом России

Опубликована: Сегодня 10:10



фото: transgender.us фото: transgender.us

Из обращения Александры Селяниновой к Конгрессу США:— Реально выдвинуться и принять участие в выборах может, только занимающий высокую должность или обладающий большим капиталом. К тому же, он должен быть лоялен к господину Путину. Я же являюсь его категорическим противником и считаю, что мои убеждения разделяют многие. Я живу среди простых людей и знаю их настроение, оно не разделяет то что декларируется властью и российскими средствами массовой информации.Александра Селянинова сменила пол и стала женщиной в январе 1992 года. До этого, тогда еще Александр Селянинов, служил в армии, работал в шахте, а после служил в уголовном розыске города Березники. После увольнения из силовых структур Александра занималась общественно-политической деятельностью. Была членом местных отделений ЛДПР и КПРФ, вела борьбу за интересы миноритарных акционеров содового предприятия.