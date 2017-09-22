В горах Северной Осетии альпинистка из Ижевска пострадала при спуске с Казбека

Опубликована: Сегодня 11:06



фото: пресс-служба МЧС России по РСО-Алания фото: пресс-служба МЧС России по РСО-Алания

В среду, 20 сентября, трое спортсменов сорвались при спуске. Все они получили травмы различной степени тяжести. «Один из участников группы из-за полученных травм не мог передвигаться самостоятельно. В связи этим над ним на месте падения была разбита палатка и оставлен дежурный. Двое других пострадавших с остальными участниками группы спустились в базовый лагерь», - отмечается в сообщении пресс-службы спасательного ведомства.Сотрудники МЧС задействовали вертолет, чтобы эвакуировать спортсмена, который остался на месте падения. После этого спасатели прибыли в базовый лагерь за еще двумя пострадавшими. Там выяснилось, что ижевчанка, входившая состав группы и не сорвавшаяся со склона, получила обморожение ног. «Было принято решение эвакуировать её вместе с другими пострадавшими с помощью вертолета», - отметили в пресс-службе. Девушку вместе с тремя другими альпинистами доставили в больницу. Оставшиеся члены группы продолжили спуск.