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В горах Северной Осетии альпинистка из Ижевска пострадала при спуске с Казбека
Опубликована: Сегодня 11:06 Среди альпинистов, пострадавших в горах Северной Осетии, оказалась жительница Ижевска. Группа сорвалась при спуске с Казбека, многие получили травмы. Как рассказали информагентству «Сусанин» в пресс-службе ГУ МЧС России по Северной Осетии - Алании, альпинисты, среди которых была ижевчанка, начали восхождение 17 сентября.
В среду, 20 сентября, трое спортсменов сорвались при спуске. Все они получили травмы различной степени тяжести. «Один из участников группы из-за полученных травм не мог передвигаться самостоятельно. В связи этим над ним на месте падения была разбита палатка и оставлен дежурный. Двое других пострадавших с остальными участниками группы спустились в базовый лагерь», - отмечается в сообщении пресс-службы спасательного ведомства.
Сотрудники МЧС задействовали вертолет, чтобы эвакуировать спортсмена, который остался на месте падения. После этого спасатели прибыли в базовый лагерь за еще двумя пострадавшими. Там выяснилось, что ижевчанка, входившая состав группы и не сорвавшаяся со склона, получила обморожение ног. «Было принято решение эвакуировать её вместе с другими пострадавшими с помощью вертолета», - отметили в пресс-службе. Девушку вместе с тремя другими альпинистами доставили в больницу. Оставшиеся члены группы продолжили спуск.
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