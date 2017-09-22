В Ижевске поймали серийного сантехника - похитителя кранов

Опубликована: Сегодня 12:27



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Как сообщил Дмитрий Бабаев, была установлена причастность задержанного к совершению 29 аналогичных преступлений на территории Октябрьского района в период с 2015 по 2017 годы. Установлено, что подозреваемый 9 лет - до июня 2017 года - сам работал сантехником в нескольких управляющих компаниях этого района. Он проникал в подвальные помещения путем подбора ключа, а также с помощью взлома навесных запорных устройств. Сейчас мужчина дает признательные показания.Общая сумма причиненного ущерба от хищений кранов, а также общедомовых приборов учета воды, составила около 150 тыс рублей. «В результате его незаконных действий после снятия кранов значительный ущерб причинялся управляющим компаниям в результате частичного подтопления подвальных помещений», - подчеркнул Дмитрий Бабаев.По всем фактам преступлений расследуются уголовные дела по ч.2 ст. 158 УК РФ («Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение»), которые в ближайшее время объединят в одно производство.В настоящее время устанавливается возможная причастности подозреваемого к совершению аналогичных преступлений, зарегистрированных на территории Ижевска. На время следствия мужчина заключен под стражу. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.