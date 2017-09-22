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В Ижевске поймали серийного сантехника - похитителя кранов
Опубликована: Сегодня 12:27 За серию краж кранов из подвалов многоквартирных жилых домов в Ижевске задержали подозреваемого - 39-летнего уроженца Глазова. Об этом сегодня, 22 сентября, на встрече с журналистами рассказал начальник отдела полиции №2 (по Октябрьскому району) УМВД России по Ижевску Дмитрий Бабаев. Попался мужчина 10 сентября на краже 50 сливных кранов из подвала одного из жилых домов по ул. Песочной. Ущерб управляющей компании, обслуживающей данный дом, оценили в 4 600 рублей.
Как сообщил Дмитрий Бабаев, была установлена причастность задержанного к совершению 29 аналогичных преступлений на территории Октябрьского района в период с 2015 по 2017 годы. Установлено, что подозреваемый 9 лет - до июня 2017 года - сам работал сантехником в нескольких управляющих компаниях этого района. Он проникал в подвальные помещения путем подбора ключа, а также с помощью взлома навесных запорных устройств. Сейчас мужчина дает признательные показания.
Общая сумма причиненного ущерба от хищений кранов, а также общедомовых приборов учета воды, составила около 150 тыс рублей. «В результате его незаконных действий после снятия кранов значительный ущерб причинялся управляющим компаниям в результате частичного подтопления подвальных помещений», - подчеркнул Дмитрий Бабаев.
По всем фактам преступлений расследуются уголовные дела по ч.2 ст. 158 УК РФ («Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение»), которые в ближайшее время объединят в одно производство.
В настоящее время устанавливается возможная причастности подозреваемого к совершению аналогичных преступлений, зарегистрированных на территории Ижевска. На время следствия мужчина заключен под стражу. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
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