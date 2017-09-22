В Ижевске пройдет парад коммунальной техники

Опубликована: Сегодня 14:41

фото: hayden-panettiere.ru
«Всероссийский парад коммунальной техники» пройдет в столице Удмуртии 23 сентября на площади перед зданием Администрации с 10.00 до 12.00. Коммунальные предприятия города представят все лучшее, что находится у них на вооружении. Это более 20 моделей машин, с помощью которых Ижевск становится чище и комфортнее.

У каждого из образцов будут находиться представители организаций, которые расскажут обо всех характеристиках моделей и их технических особенностях. Также для участников и посетителей выставки будет подготовлена развлекательная программа, а все желающие смогут сфотографироваться на фоне спецтехники.



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