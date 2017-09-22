В Ижевске пройдет парад коммунальной техники

Опубликована: Сегодня 14:41



фото: hayden-panettiere.ru фото: hayden-panettiere.ru

У каждого из образцов будут находиться представители организаций, которые расскажут обо всех характеристиках моделей и их технических особенностях. Также для участников и посетителей выставки будет подготовлена развлекательная программа, а все желающие смогут сфотографироваться на фоне спецтехники.