КПРФ в Удмуртии не может определиться с руководителем

Опубликована: Сегодня 15:57



фото: kprf.ru фото: kprf.ru

Сам Бодров пояснил, что его даже не поставили в известность о заседании фракции, поэтому решение депутатов он не признает:«Пока бюро республиканского комитета партии не собиралось, так что это не политическое решение, - заявил он. - Возможно, мы будем его опротестовывать. Нормальное решение - это когда сидят люди и договариваются, я таких договоренностей не вижу».Ранее члены удмуртского республиканского отделения КПРФ отказались поддержать кандидатуру Бодрова, одобренную центральным комитетом партии, на выборах главы Удмуртии. Тем не менее, Бодров все равно принял в них участие и набрал 8,73% голосов.Напомним, КПРФ на выборах в региональный парламент получила поддержку 14,86% избирателей (второй результат после «Единой России») и пять депутатских мандатов.