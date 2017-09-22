КПРФ в Удмуртии не может определиться с руководителем

Опубликована: Сегодня 15:57

фото: kprf.ru
Депутаты фракции КПРФ в Госсовете Удмуртии избрали своим руководителем 40-летнего юриста Алексея Конорюкова. При этом первый секретарь рескома партии Владимир Бодров, прошедший в региональный парламент по партийным спискам, в заседании не участвовал, пишет "SM News".

Сам Бодров пояснил, что его даже не поставили в известность о заседании фракции, поэтому решение депутатов он не признает:
«Пока бюро республиканского комитета партии не собиралось, так что это не политическое решение, - заявил он. - Возможно, мы будем его опротестовывать. Нормальное решение - это когда сидят люди и договариваются, я таких договоренностей не вижу».

Ранее члены удмуртского республиканского отделения КПРФ отказались поддержать кандидатуру Бодрова, одобренную центральным комитетом партии, на выборах главы Удмуртии. Тем не менее, Бодров все равно принял в них участие и набрал 8,73% голосов.

Напомним, КПРФ на выборах в региональный парламент получила поддержку 14,86% избирателей (второй результат после «Единой России») и пять депутатских мандатов.



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