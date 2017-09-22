Александр Свинин назначен и.о. первого зампреда правительства Удмуртии

Опубликована: Сегодня 17:02

фото: newsvo.ru
И.о. первого заместителя председателя правительства Удмуртии назначили советника главы Удмуртии по экономике Александра Свинина. 

«Назначить Свинина Александра Александровича исполняющим обязанности первого заместителя председателя правительства Удмуртской Республики с 19 сентября 2017 года до назначения первого заместителя председателя правительства Удмуртской Республики или лица, на которое будет возложено исполнение обязанностей первого заместителя председателя правительства Удмуртской Республики», - говорится в сообщении регионального кабмина.

Другим указом меняется структура президиума правительства Удмуртии. Вместо четырех заместителей у председателя правительства будет один первый зам и три заместителя.

Наша справка: Александр Свинин родился 4 января 1988 года в городе Сыктывкаре, Республика Коми. Образование: Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет, магистратура Санкт-Петербургского филиала НИУ Высшая школа экономики, Университет Корвина в Будапеште, программа «Управление стартап-проектами» Московской школы управления СКОЛКОВО.

Работал в Ленинградском оптико-механическом объединении в отделе управления персоналом, консультантом в компаниях Kelly Services (международная компания по подбору персонала и аутсорсингу) и АНКОР (агентство по подбору персонала). В 2012 году основал собственную компанию Smart Start (помощь молодым специалистам и студентам в поиске работы).

В 2015 году — помощник секретаря Общественной палаты России, затем — руководитель проекта по поддержке гражданских активистов и НКО «Перспектива» Общественной палаты России



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