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Один человек погиб и еще пятеро попали в больницу после воскресного ДТП в Завьяловском районе
Опубликована: Сегодня 08:30 ДТП со смертельным исходом произошло в воскресенье, 24 сентября, в Завьяловском районе Удмуртии, недалеко от дер.Чужьялово. Как сообщают очевидцы в группе ИГГС, один человек погиб, еще троим понадобилась госпитализация.
По предварительным данным, в 14.55 у автомобиля «Лада Гранта», на котором возвращались с соревнований лыжники, лопнуло заднее колесо. Водитель потерял управление, и легковушку выбросило на встречную полосу движения, где она столкнулась с «Приорой».
В результате аварии в «Гранте» погиб один из спортсменов, троих увезла скорая, одному помощь оказали на месте. Находившимся в «Приоре» людям тоже понадобилась медицинская помощь, у них многочисленные переломы.