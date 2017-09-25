«Новый год - 2018» обойдется Ижевску в 1,8 млн рублей

Опубликована: Сегодня 09:22



фото: ljrate.ru фото: ljrate.ru

В прошлом году в столице Удмуртии на празднование Нового года потратили около 2,5 млн рублей. Главную елка города была установлена в первых числах декабря, а в районах города зеленые красавицы появились к 16 декабря.