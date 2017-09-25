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«Новый год - 2018» обойдется Ижевску в 1,8 млн рублей
Опубликована: Сегодня 09:22 На празднование Нового года - 2018 в Ижевске из бюджета выделят 1,8 млн рублей. Как пишет «Комсомольская Правда-Ижевск», об этом на сессии Городской думы 21 сентября сообщил глава города Юрий Тюрин.
В прошлом году в столице Удмуртии на празднование Нового года потратили около 2,5 млн рублей. Главную елка города была установлена в первых числах декабря, а в районах города зеленые красавицы появились к 16 декабря.
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