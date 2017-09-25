Приставы нашли «Субару Форестер» ижевчанина, не желавшего отдавать машину

Опубликована: Сегодня 10:18



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Последнее авто должник тщательно скрывал, но судебный пристав-исполнитель всё-таки установил местонахождение автомобиля «Субару Форестер», составил акт описи и ареста иномарки, вызвал эвакуатор и передал транспортное средство временному управляющему имуществом.