Первый снег и заморозки придут в Удмуртию на этой неделе

Опубликована: Сегодня 12:01



фото: infovoronezh.ru фото: infovoronezh.ru

В конце недели в республику придут осадки в виде дождя и мокрого снега. В дневные часы воздух будет прогреваться лишь до +5, +10°С.«В выходные пройдут дожди, но, учитывая низкий температурный фон, возможен мокрый снег», — отметила Колокольцева. Она добавила, что бабье лето в республике закончилось, однако «в октябре также высока вероятность повышения температуры воздуха».