Первый снег и заморозки придут в Удмуртию на этой неделе

Опубликована: Сегодня 12:01

фото: infovoronezh.ru
В ближайшие дни в Удмуртии похолодает. Как сообщила «Моей Удмуртии» дежурный синоптик Удмуртского гидрометцентра Наталья Колокольцева, в регионе установится температура ниже средних многолетних значений: ночью 0, +5°С, ночами возможны заморозки до -1°С.

В конце недели в республику придут осадки в виде дождя и мокрого снега. В дневные часы воздух будет прогреваться лишь до +5, +10°С.

«В выходные пройдут дожди, но, учитывая низкий температурный фон, возможен мокрый снег», — отметила Колокольцева. Она добавила, что бабье лето в республике закончилось, однако «в октябре также высока вероятность повышения температуры воздуха».



Загрузка...
Теги
вода безопасность Малая Пурга промышленность Новый год/Рождество Глазов СКП строительство самолет музыка Россия алкоголь праздник правительство Интернет творчество долг Ижавто Удмуртия звезда дети Завьялово транспорт пенсия оружие кино ДТП выставка образование медицина Дмитрий Медведев туризм физкультура фестиваль СМИ торговля лес прокуратура розыск занятость США дороги конкурс телевидение ГЖД школа терроризм бюджет наркотики армия инвалид убийство Москва ремонт полиция депутат хоккей финансы Ува ГИБДД преступление животные ЖКХ выборы природа религия здоровье Голливуд Сарапул МВД футбол Можга бизнес спортсмен суд молодежь траур свадьба рейтинг пожар Александр Волков Балезино семья зоопарк ИжГТУ Ижевск мода Госсовет УР ветеран Воткинск погода пристав Владимир Путин технологии Игра МЧС Украина банк штраф видео
Все теги
Яндекс.Погода