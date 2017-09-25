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Первый снег и заморозки придут в Удмуртию на этой неделе
Опубликована: Сегодня 12:01 В ближайшие дни в Удмуртии похолодает. Как сообщила «Моей Удмуртии» дежурный синоптик Удмуртского гидрометцентра Наталья Колокольцева, в регионе установится температура ниже средних многолетних значений: ночью 0, +5°С, ночами возможны заморозки до -1°С.
В конце недели в республику придут осадки в виде дождя и мокрого снега. В дневные часы воздух будет прогреваться лишь до +5, +10°С.
«В выходные пройдут дожди, но, учитывая низкий температурный фон, возможен мокрый снег», — отметила Колокольцева. Она добавила, что бабье лето в республике закончилось, однако «в октябре также высока вероятность повышения температуры воздуха».
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