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Супруги-каннибалы из Краснодара съели 30 человек
Опубликована: Сегодня 12:57 В Краснодарском крае задержали семью преступников, которая с 1999 года похищала, убивала и по частям съедала своих жертв. Как сообщает Мash, супруги могут быть причастны к гибели 30 человек.
На одной из улиц Краснодара нашли мобильный телефон, при осмотре которого обнаружили фотографии с покойниками. При этом на снимках с мертвецами позировали мужчина и женщина. После этого сотрудники полиции вышли на владельцев гаджета: ими и оказалась семья каннибалов, на счету которой может быть 30 убийств.
На данный момент известно, что сотрудникам полиции удалось найти тела 8 человек. По данным телеграм-канала, из убитых подозреваемые делали домашние заготовки. Все материалы переданы в Следственное управление Следственного комитета по Краснодарскому краю.