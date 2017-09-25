Супруги-каннибалы из Краснодара съели 30 человек

Опубликована: Сегодня 12:57



фото: vk.com/mash фото: vk.com/mash

На одной из улиц Краснодара нашли мобильный телефон, при осмотре которого обнаружили фотографии с покойниками. При этом на снимках с мертвецами позировали мужчина и женщина. После этого сотрудники полиции вышли на владельцев гаджета: ими и оказалась семья каннибалов, на счету которой может быть 30 убийств.На данный момент известно, что сотрудникам полиции удалось найти тела 8 человек. По данным телеграм-канала, из убитых подозреваемые делали домашние заготовки. Все материалы переданы в Следственное управление Следственного комитета по Краснодарскому краю.