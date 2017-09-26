Летний сад имени Горького в Ижевске закрывается на реконструкцию

Опубликована: Сегодня 13:25

фото: beyonce.vdpopskov.ru
Летний сад имени Горького в субботу, 30 сентября, заканчивает сезон и закрывается на реконструкцию. При этом, как отмечается в официальной группе ВКонтакте, сюрпризы не заканчиваются - осенью, зимой и весной ижевчан еще ждёт много приятных сюрпризов, конкурсов и подарков. 

«Вот и подходит к концу сезон 2017. Он был невероятно ярким, добрым, позитивным и интересным! В этом сезоне появилось много новых традиций и фестивалей! Говорим спасибо всем, кто принимал участие в праздниках и боролся за победу: участникам «Фестиваля песчаных фигур», «BANANA-феста», «Караоке-битв», «Родео-турнира» и всем-всем-всем, кто был с нами в 2017-м году! И до встречи в новом сезоне», - говорится в сообщении на официальной страничке в социальной сети.

Также в понедельник, 25 сентября, начался демонтаж старого колеса обозрения. Аттракцион разберут и утилизируют.
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