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При пожаре в Удмуртии два человека погибли от удара током
Опубликована: Сегодня 14:29 Следователи завели уголовное дело по факту гибели двух человек в Кизнерском районе Удмуртии. Их тела были обнаружены на месте пожара 24 августа.
В одном из жилых домов в деревне Бертло Кизнерского района произошел пожар. Огонь повредил электрический провод, который оборвался и упал на землю возле дома. Местные жители – 28-летний мужчина и 30-летняя женщина, прибежавшие тушить пожар, получили смертельную травму от поражения электрическим током.
Дело завели по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Назначена пожарно-техническая и судебно-медицинские экспертизы. Сейчас устанавливаются всех обстоятельства происшествия.