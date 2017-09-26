При пожаре в Удмуртии два человека погибли от удара током

Опубликована: Сегодня 14:29



фото: ya62.ru фото: ya62.ru

В одном из жилых домов в деревне Бертло Кизнерского района произошел пожар. Огонь повредил электрический провод, который оборвался и упал на землю возле дома. Местные жители – 28-летний мужчина и 30-летняя женщина, прибежавшие тушить пожар, получили смертельную травму от поражения электрическим током.Дело завели по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Назначена пожарно-техническая и судебно-медицинские экспертизы. Сейчас устанавливаются всех обстоятельства происшествия.