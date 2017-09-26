Фракцию «Единая Россия» в Госсовете Удмуртии возглавил бывший глава Сарапула Анатолий Наумов

Опубликована: Сегодня 15:47

фото: not.computer-miass.ru
Фракцией «Единая Россия» в Госсовете Удмуртии будет руководить бывший глава Сарапула Анатолий Наумов. Об этом информационному агентству «Сусанин» сообщили в пресс-службе регионального парламента. В состав фракции вошел 51 депутат, в том числе все четверо самовыдвиженцев, победивших по одномандатным округам.

Ещё одной кандидатурой на пост руководителя фракции был Александр Майер. Его поддержали 8 участников организационного собрания депутатов, представляющих партию власти. За Наумова проголосовали 38 человек. В результате Майер стал заместителем руководителя фракции вместе с Алексеем Прасоловым.

Наша справка: Анатолий Федорович Наумов родился 29 июля 1957 года в Мордовской АССР. Образование – высшее. В 1979 году – окончил Мордовский государственный университет по специальности «Диэлектрики и полупроводники».
1979-1981 годы – инженер-технолог завода «Элеконд» Сарапул;
1981-1985 годы – начальник цеха основного производства по обработке фольги завода «Элеконд»;
1985-1988 годы – начальник производства завода «Элеконд»;
1988-1999 годы – главный инженер завода «Элеконд»;
1999-2001 годы – генеральный директор ОАО «Элеконд»;
2001-2015 годы – мэр, глава Сарапула;
с 2015 года – генеральный директор ОАО «Элеконд».



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