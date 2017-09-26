Фракцию «Единая Россия» в Госсовете Удмуртии возглавил бывший глава Сарапула Анатолий Наумов

Опубликована: Сегодня 15:47



фото: not.computer-miass.ru фото: not.computer-miass.ru

Ещё одной кандидатурой на пост руководителя фракции был Александр Майер. Его поддержали 8 участников организационного собрания депутатов, представляющих партию власти. За Наумова проголосовали 38 человек. В результате Майер стал заместителем руководителя фракции вместе с Алексеем Прасоловым.Анатолий Федорович Наумов родился 29 июля 1957 года в Мордовской АССР. Образование – высшее. В 1979 году – окончил Мордовский государственный университет по специальности «Диэлектрики и полупроводники».1979-1981 годы – инженер-технолог завода «Элеконд» Сарапул;1981-1985 годы – начальник цеха основного производства по обработке фольги завода «Элеконд»;1985-1988 годы – начальник производства завода «Элеконд»;1988-1999 годы – главный инженер завода «Элеконд»;1999-2001 годы – генеральный директор ОАО «Элеконд»;2001-2015 годы – мэр, глава Сарапула;с 2015 года – генеральный директор ОАО «Элеконд».