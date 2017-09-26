За 0,33 гр наркотика двое ижевчан получили по нескольку лет лишения свободы

Опубликована: Сегодня 16:38



фото: novayagazeta-ug.ru фото: novayagazeta-ug.ru

Один из подсудимых через Интернет купил наркотик и «поднял закладку» - производное метилового эфира бутановой кислоты массой не менее 0,33 грамма, то есть в крупном размере. Наркотик они решили хранить без цели сбыта, для употребления в удобный случай. Но этот случай не наступил - мужчин задержали сотрудники УНК МВД по Удмуртии.Вину свою подсудимые признали в полном объеме. Одному из них назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, другому - в виде 3 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком на 3 года.