За 0,33 гр наркотика двое ижевчан получили по нескольку лет лишения свободы

Опубликована: Сегодня 16:38

фото: novayagazeta-ug.ru
Двое ижевчан получили по нескольку лет лишения свободы по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение хранения наркотических средств без цели сбыта, в крупном размере).

Один из подсудимых через Интернет купил наркотик и «поднял закладку» - производное метилового эфира бутановой кислоты массой не менее 0,33 грамма, то есть в крупном размере. Наркотик они решили хранить без цели сбыта, для употребления в удобный случай. Но этот случай не наступил - мужчин задержали сотрудники УНК МВД по Удмуртии.

Вину свою подсудимые признали в полном объеме. Одному из них назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, другому - в виде 3 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком на 3 года.


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