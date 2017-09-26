Трек группы Ektonix из Удмуртии попал в супер-чарт радио Record

Опубликована: Сегодня 17:27

фото: скриншот radiorecord.ru
Трек «Vuono Matyn» («Будущее рядом») группы Ektonix из Удмуртии попал в супер-чарт радио Record. Песня уже находится в ротации и часто звучит в эфире.

Каждую неделю один из известнейших ди-джеев России Dj Feel составляет список из 33-ех самых лучших танцевальных хитов. На этот раз туда попал трек удмуртской группы, которая сотрудничает с лэйблом LoveStyle Records. В состав Ektonix входят двое молодых музыкантов, известных в республике своими музыкальными треками.

Поддержать земляков и помочь им подняться с 26 места на первую строчку чарта можно на официальном сайте радио.


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