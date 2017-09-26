Стали известны расценки на "черный" PR в интернет-СМИ Ижевска

Опубликована: Сегодня 18:35





Известный ижевский оппозиционер не скрывает, что его газета готова публиковать любую информацию за 20 тысяч рублей, сообщил источник "Аргументов в Ижевске", пожелавший остаться анонимным.Более того, у общавшихся с редактором газеты "Стриж" сложилось впечатление, что Тимофею Клабукову остро не хватает денег. Так, обычно скрывающий источники финансирования своей деятельности, Клабуков откровенно рассказывает любопытствующим о том, что публикация грязи в его газете в интересах любого бизнесмена или политика стоит совсем недорого. И теперь Клабуков фактически ведет рекламную компанию своей продажности, не скрывая ни заказчиков ни сумм, приводя примеры "черного" и проплаченного PR со страниц своего издания.Так, по словам источника "Аргументов в Ижевске", Тимофей Клабуков разместил в "Стриже" материал с обвинениями в адрес руководства МУП "Банно-прачечное хозяйство"(далее БПХ - прим.ред) по заказу вдовы криминального авторитета Лукьянова за 20 тысяч рублей. Интерес к имуществу БПХ (а это недвижимость во всех районах Ижевска) со стороны криминалитета понятен, как и неразрывная связь Клабукова с уголовниками. Ведь в течении нескольких лет круг его друзей составляли наркоманы, воры и другие преступники, со многими из которых Тимофей, говоря понятным для него языком, "чалился по малолетке", то есть сидел за решеткой.Источник "Аргументов в Ижевске" со ссылкой на слова Клабукова, сообщил, что бывший депутат Госсовета Удмуртии, известный в узких кругах под кличкой "Бычок", дал денег на материал против вновь выбранного депутата республиканского парламента Алексея Прасолова. Сумма не изменилась, хотя масштаб "иловых масс", излившихся на страницы "Стрижа", оказался побольше. Там и предположения о причастности к злоупотреблениям при строительстве космодрома "Восточный". И странные предположения о том, что глава Удмуртии Александр Бречалов получит нагоняй из Москвы за слишком большой успех на выборах. И совсем уж абсурдное предложение звать Алексея Прасолова "хозяином".Оценить результативность подобных упражнений в "разводе" бизнесменов на деньги не сложно. Так,материал о банно-прачечном хозяйстве заинтересовал немногим более 2 тыс чел. А заказ одного депутата в адрес другого - менее 4,5 тыс чел.Бизнесмен Клабуков, рассказывая направо и налево о своих заказчиках похоже не понимает, что в его случае деньги реально "любят тишину". И, сообщая первому встречному о собственной продажности, он мог бы скрывать имена своих заказчиков, ведь среди них есть не только авторитетные политики, но и просто "авторитеты". Вместе с тем, мы всей редакцией желаем удачи Тимофею в его тяжелой борьбе за финансовую независимость, а всем заинтересованным в сливе негатива лицам предлагаем обратиться в раздел "Контакты" интернет-газеты "Стриж".