Пожар и взрыв газового баллона стали причиной гибели двух женщин в Завьяловском районе

Опубликована: Сегодня 09:19



фото: vremyan.ru фото: vremyan.ru

Предположительно, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки обогревателя. Также во время пожара в доме произошел взрыв газового баллона. После ликвидации возгорания спасатели обнаружили тела 59-летней хозяйки дома - жительницы Ижевска и еще одной женщины в возрасте около 60 лет, предположительно ее подруги.В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Назначены пожарно-техническая и судебно-медицинская экспертизы.