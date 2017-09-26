Пожар и взрыв газового баллона стали причиной гибели двух женщин в Завьяловском районе

Опубликована: Сегодня 09:19

фото: vremyan.ru
Две женщины погибли при пожаре в дачном доме на СНТ «Южный» в Завьяловском районе. По факту случившегося в ночь с 23 на 24 сентября происшествия следователи проводят проверку.

Предположительно, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки обогревателя. Также во время пожара в доме произошел взрыв газового баллона. После ликвидации возгорания спасатели обнаружили тела 59-летней хозяйки дома - жительницы Ижевска и еще одной женщины в возрасте около 60 лет, предположительно ее подруги.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Назначены пожарно-техническая и судебно-медицинская экспертизы.



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