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Концерн «Калашников» представил действующий прототип летающего мотоцикла
Опубликована: Сегодня 10:08 Концерн «Калашников» представил действующий прототип летающего пассажирского транспортного средства. Видео опубликовано на сайте концерна.
Отмечается, что первый полет был совершен в присутствии главы «Ростеха» Сергея Чемезова.
«Летающий мотоцикл» по виду напоминает большой квадрокоптер, оборудованный для одного пилота. В воздух его поднимают восемь пропеллеров, а управляется он с помощью двух джойстиков.
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