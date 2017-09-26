Концерн «Калашников» представил действующий прототип летающего мотоцикла

Опубликована: Сегодня 10:08

фото: скриншот видео kalashnikov.media
Концерн «Калашников» представил действующий прототип летающего пассажирского транспортного средства. Видео опубликовано на сайте концерна.

Отмечается, что первый полет был совершен в присутствии главы «Ростеха» Сергея Чемезова.

«Летающий мотоцикл» по виду напоминает большой квадрокоптер, оборудованный для одного пилота. В воздух его поднимают восемь пропеллеров, а управляется он с помощью двух джойстиков.
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