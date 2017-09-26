Концерн «Калашников» представил действующий прототип летающего мотоцикла

Опубликована: Сегодня 10:08



фото: скриншот видео kalashnikov.media фото: скриншот видео kalashnikov.media

Отмечается, что первый полет был совершен в присутствии главы «Ростеха» Сергея Чемезова.«Летающий мотоцикл» по виду напоминает большой квадрокоптер, оборудованный для одного пилота. В воздух его поднимают восемь пропеллеров, а управляется он с помощью двух джойстиков.