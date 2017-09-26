|
Семь человек погибли и 19 получили травмы в ДТП с автобусом в Краснодарском крае
Опубликована: Сегодня 10:57 Страшная авария произошла сегодня около часа ночи на трассе М-4 "Дон" в районе города Горячий Ключ в Краснодарском крае. Экскурсионный автобус, в котором ехали туристы из Нижнего Новгорода, на скорости врезался в припаркованный в попутном направлении грузовик. Об этом сообщает opennov.ru со ссылкой на пресс-служба УМВД РФ по Краснодарскому краю.
В автобусе, следовавшем в Нижний Новгород из Абхазии, ехало 29 человек, детей среди них не было. 19 человек в этой страшной аварии получили ранения различной степени тяжести, шестеро погибли на месте происшествия и еще один скончался в медучреждении.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев уже дал поручение министерству здравоохранения держать ситуацию на особом контроле. При необходимости будет задействована санавиация, чтобы в сжатые сроки перевезти раненых в краевые медицинские учреждения. Кроме того, сейчас подготавливаются места для временного размещения тех пассажиров автобуса, которые не пострадали.
По последним данным, причиной ДТП стало то, что водитель автобуса заснул за рулем.