Семь человек погибли и 19 получили травмы в ДТП с автобусом в Краснодарском крае

Опубликована: Сегодня 10:57



фото: opennov.ru фото: opennov.ru

В автобусе, следовавшем в Нижний Новгород из Абхазии, ехало 29 человек, детей среди них не было. 19 человек в этой страшной аварии получили ранения различной степени тяжести, шестеро погибли на месте происшествия и еще один скончался в медучреждении.Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев уже дал поручение министерству здравоохранения держать ситуацию на особом контроле. При необходимости будет задействована санавиация, чтобы в сжатые сроки перевезти раненых в краевые медицинские учреждения. Кроме того, сейчас подготавливаются места для временного размещения тех пассажиров автобуса, которые не пострадали.По последним данным, причиной ДТП стало то, что водитель автобуса заснул за рулем.