Семь человек погибли и 19 получили травмы в ДТП с автобусом в Краснодарском крае

Опубликована: Сегодня 10:57

фото: opennov.ru
Страшная авария произошла сегодня около часа ночи на трассе М-4 "Дон" в районе города Горячий Ключ в Краснодарском крае. Экскурсионный автобус, в котором ехали туристы из Нижнего Новгорода, на скорости врезался в припаркованный в попутном направлении грузовик. Об этом сообщает opennov.ru со ссылкой на пресс-служба УМВД РФ по Краснодарскому краю. 

В автобусе, следовавшем в Нижний Новгород из Абхазии, ехало 29 человек, детей среди них не было. 19 человек в этой страшной аварии получили ранения различной степени тяжести, шестеро погибли на месте происшествия и еще один скончался в медучреждении.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев уже дал поручение министерству здравоохранения держать ситуацию на особом контроле. При необходимости будет задействована санавиация, чтобы в сжатые сроки перевезти раненых в краевые медицинские учреждения. Кроме того, сейчас подготавливаются места для временного размещения тех пассажиров автобуса, которые не пострадали.

По последним данным, причиной ДТП стало то, что водитель автобуса заснул за рулем.


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