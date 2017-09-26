Алексей Прасолов возглавил Госсовет Удмуртии

Опубликована: Сегодня 11:49



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В тайном голосовании участвовали 59 депутатов: из них 55 проголосовали «за», 4 – против. Напомним, что кандидатуру Алексея Прасолова выдвинула партия «Единая Россия», региональное отделение которой он возглавлял в двух предыдущих созывах.: Прасолов Алексей Михайлович родился 6 июля 1950 года. Образование высшее. Окончил Куйбышевский инженерно-строительный институт им. Микояна, специальность – промышленное и гражданское строительство. Академик Удмуртского отделения Российской инженерной академии.1973г. – 1978г. – мастер, производитель работ Строительного управления № 2 Управления строительства № 18, Главспецстрой при Минмонтажспецстрое СССР, Ижевск.1978г. – 1984г. – старший производитель работ, заместитель начальника СМУ № 7, заместитель начальника СМУ № 6 Управления строительства № 18, Главспецстрой при Минмонтажспецстрое СССР, Ижевск.1984г. – 1986г. – начальник монтажно-отделочного участка Домостроительного комбината Управления строительства № 18, Главспецстрой при Минмонтажспецстрое СССР, Ижевск.1986г. – 1993г. – главный инженер Строительно-монтажного управления № 4 Управления строительства № 18, Спецстрой России, Сарапул.1993г. – 1998г. – начальник Управления благоустройства и дорожного строительства Управления строительства № 18, Спецстрой России, Ижевск.1998г. – начальник Управления строительства № 18 при Спецстрое России, Ижевск.1998г. – 2011г. – начальник Федерального государственного унитарного предприятия «Управление специального строительства по территории № 8 при Федеральном агентстве специального строительства», Ижевск.C 2011г. – начальник Федерального государственного унитарного предприятия «Главное управление специального строительства по территории Урала при Федеральном агентстве специального строительства», Ижевск.