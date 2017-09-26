На повышение зарплат бюджетникам в следующем году выделят 80 млрд рублей

Опубликована: Сегодня 12:38

фото: radio-serov.ru
В 2018 регионы России получат из федерального бюджета 80 миллиардов рублей на выполнение указов президента по повышению зарплаты бюджетников. В этом году им было выделено 40 миллиардов. Как пишет RG, об этом на заседании комитета по социальной политике Совета Федерации рассказал министр труда и соцзащиты России Максим Топилин.

Двукратное увеличение финансовой помощи регионам связано с высокими темпами повышения зарплат в следующем году. И, по словам министра, зарплаты бюджетников должны расти "без оговорок".

Напомним, согласно указам президента, в 2018 году зарплата многих категорий бюджетников должна стать кратной средней в регионе. Например, зарплаты врачей, преподавателей вузов, научных сотрудников должны быть вдвое выше средней по региону.



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