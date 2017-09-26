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Ижевчанин не смог угнать понравившийся автомобиль
Опубликована: Сегодня 13:47 Полицейские задержали жителя Ижевска, пытавшегося угнать автомобиль. Ранее судимому за совершение аналогичного преступления 23-летнему безработному приглянулся ВАЗ, припаркованный возле одного из домов по ул. Локомотивной.
В ночное время молодой человек разбил в автомобиле стекло, залез внутрь и путем замыкания проводов завел автомобиль. Уехать далеко злоумышленнику не удалось - сработала блокировка руля. Мужчина скрылся пешком, бросив транспорт. О случившемся в полицию сообщили случайные свидетели происшествия.
Позже задержанный рассказал сотрудникам полиции, что автомобиль он планировал сдать в пункт приема металла. По факту покушения на кражу правоохранители возбудили уголовное дело. За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
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