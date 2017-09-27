Поисковики Удмуртии разыскали почти два дня блуждавшего по лесу дедушку

Опубликована: Сегодня 14:55

фото: vk.com/psoregion18
Добровольцы Удмуртии на вторые сутки отыскали дедушку, почти двое суток блуждавшего по лесу в Глазовском районе. Сообщение о том, что 24 сентября утром ушел в лес за грибами и не вернулся 89-летний местный житель, поступило к ним лишь на следующий день, в понедельник. Организовавшись в команду, поисковики из Ижевска и Глазова отправились на поиск пропавшего.

«Ситуацию осложняло то, что сообщили о пропавшем только на вторые сутки. На улице довольно холодно, да и возраст дедушки - 89 лет - не обнадеживает. Ближе к вечеру, уже уставшие поисковики услышали слабый, но такой долгожданный отклик...», - описали свои эмоции спасатели в группе ПСО "Регион 18" (Поиск пропавших людей Ижевск).

Обессиленного, истощенного, сильно замерзшего дедушку напоили горячим чаем и на носилках донесли до машины, которая довезла до уже ожидавшей скорой помощи.



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