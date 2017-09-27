Поисковики Удмуртии разыскали почти два дня блуждавшего по лесу дедушку

Опубликована: Сегодня 14:55



фото: vk.com/psoregion18 фото: vk.com/psoregion18

«Ситуацию осложняло то, что сообщили о пропавшем только на вторые сутки. На улице довольно холодно, да и возраст дедушки - 89 лет - не обнадеживает. Ближе к вечеру, уже уставшие поисковики услышали слабый, но такой долгожданный отклик...», - описали свои эмоции спасатели в группе ПСО "Регион 18" (Поиск пропавших людей Ижевск).Обессиленного, истощенного, сильно замерзшего дедушку напоили горячим чаем и на носилках донесли до машины, которая довезла до уже ожидавшей скорой помощи.