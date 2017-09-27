Недалеко от ижевского аэропорта нашли боеприпасы

Опубликована: Сегодня 16:02

фото: пресс-служба Росгвардии по Удмуртии
Недалеко от аэропорта Ижевска, на стоянке большегрузов, был обнаружен схрон боеприпасов. Как сообщает пресс-служба Росгвардии по Удмуртской Республике, на место незамедлительно выехала группа инженерно-технического отдела ОМОН.

«Прибывшие на место находки саперы установили, что найденные предметы являются патронами 12.7 мм и 14.5 мм, гильзами 23.8 мм и 16.9 мм, в которых взрывных веществ не обнаружено. Угрозы жизни и здоровью граждан они не представляют», - отмечается в сообщении правоохранителей.

Найденные боеприпасы передали для исследования в Экспертно-криминалистический центр при МВД Удмуртии.


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