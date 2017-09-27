Недалеко от ижевского аэропорта нашли боеприпасы

Опубликована: Сегодня 16:02



фото: пресс-служба Росгвардии по Удмуртии фото: пресс-служба Росгвардии по Удмуртии

«Прибывшие на место находки саперы установили, что найденные предметы являются патронами 12.7 мм и 14.5 мм, гильзами 23.8 мм и 16.9 мм, в которых взрывных веществ не обнаружено. Угрозы жизни и здоровью граждан они не представляют», - отмечается в сообщении правоохранителей.Найденные боеприпасы передали для исследования в Экспертно-криминалистический центр при МВД Удмуртии.