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Недалеко от ижевского аэропорта нашли боеприпасы
Опубликована: Сегодня 16:02 Недалеко от аэропорта Ижевска, на стоянке большегрузов, был обнаружен схрон боеприпасов. Как сообщает пресс-служба Росгвардии по Удмуртской Республике, на место незамедлительно выехала группа инженерно-технического отдела ОМОН.
«Прибывшие на место находки саперы установили, что найденные предметы являются патронами 12.7 мм и 14.5 мм, гильзами 23.8 мм и 16.9 мм, в которых взрывных веществ не обнаружено. Угрозы жизни и здоровью граждан они не представляют», - отмечается в сообщении правоохранителей.
Найденные боеприпасы передали для исследования в Экспертно-криминалистический центр при МВД Удмуртии.