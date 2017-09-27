Глава Удмуртии рассказал об изменениях в структуруе экономического блока правительства

Опубликована: Сегодня 17:26

фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
Сегодня, 26 сентября, во время работы первой сессии Государственного совета УР шестого созыва Глава Удмуртии Александр Бречалов рассказал о нововведениях в республиканском правительстве.

Говоря о работе над формированием нового кабинета министров республики, Александр Бречалов отметил, что сегодняшняя структура правительства избыточна: "Новая структура будет более сжатая. Несколько министерств предстоит объединить. З октября на сессии Государственного совета мы уже представим окончательную структуру".

По словам главы региона, очень серьёзная реструктуризация предстоит и в экономическом блоке, в котором существует множество дублирующих друг друга подведомственных учреждений. "Забегая вперед, скажу – мы суживаемся по сути до двух позиций – это министр экономики и руководитель корпорации развития Удмуртии", - сказал Бречалов.
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