По вине пироманки из Удмуртии в пожаре погибла 6-летняя девочка

Опубликована: Сегодня 18:23



фото: 1istochnik.ru фото: 1istochnik.ru

Серия поджогов была совершена в деревне Ягул. В ночное время неизвестный проникал во дворы и поджигал частные дома и надворные постройки. Огнем было уничтожено несколько домов и построек, а во время одного из пожаров погибла 6-летняя девочка. По всем фактам умышленного уничтожения и повреждения имущества путем поджога были возбуждены уголовные дела."В настоящее время установлена причастность задержанной к совершению 6 поджогов. В отношении злоумышленницы судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - рассказала Ирина Волк.