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По вине пироманки из Удмуртии в пожаре погибла 6-летняя девочка
Опубликована: Сегодня 18:23 Полицейские Удмуртии задержали женщину, подозреваемую в совершении серии поджогов в деревне Ягул Кизнерского района. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, злоумышленницей оказалась 49-летняя неработающая местная жительница.
Серия поджогов была совершена в деревне Ягул. В ночное время неизвестный проникал во дворы и поджигал частные дома и надворные постройки. Огнем было уничтожено несколько домов и построек, а во время одного из пожаров погибла 6-летняя девочка. По всем фактам умышленного уничтожения и повреждения имущества путем поджога были возбуждены уголовные дела.
"В настоящее время установлена причастность задержанной к совершению 6 поджогов. В отношении злоумышленницы судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - рассказала Ирина Волк.
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