В ижевском зоопарке отметили "День Козла"

Опубликована: Сегодня 08:30

фото: udm-zoo.ru
Уникальный праздник "День Козла" прошел 23 сентября в зоопарке Удмуртии. В легкой игровой форме, в виде сказки на новый лад, посетителям и гостям зоопарка еще раз напомнили о правилах поведения в зверинце.

Гвоздем программы стали живые козы и козлы, которые продемонстрировали свою новую модную коллекцию. Все гости могли принять участие в конкурсах и розыгрышах, а так же пообщаться с самыми домашними жителями зоопарка.



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