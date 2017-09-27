В ижевском зоопарке отметили "День Козла"

Опубликована: Сегодня 08:30



фото: udm-zoo.ru фото: udm-zoo.ru

Гвоздем программы стали живые козы и козлы, которые продемонстрировали свою новую модную коллекцию. Все гости могли принять участие в конкурсах и розыгрышах, а так же пообщаться с самыми домашними жителями зоопарка.