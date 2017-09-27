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В ижевском зоопарке отметили "День Козла"
Опубликована: Сегодня 08:30 Уникальный праздник "День Козла" прошел 23 сентября в зоопарке Удмуртии. В легкой игровой форме, в виде сказки на новый лад, посетителям и гостям зоопарка еще раз напомнили о правилах поведения в зверинце.
Гвоздем программы стали живые козы и козлы, которые продемонстрировали свою новую модную коллекцию. Все гости могли принять участие в конкурсах и розыгрышах, а так же пообщаться с самыми домашними жителями зоопарка.
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