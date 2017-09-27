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Россияне перепутали удмуртскую ракету «Тополь» с НЛО
Опубликована: Сегодня 09:25 Жители сразу нескольких федеральных округов России приняли след от запущенной во вторник межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Тополь» РС-12М за НЛО. Как сообщает пресс-служба минобороны России, запуск производился с целью испытания перспективного боевого оснащения МБР, а также в интересах совершенствования систем преодоления ПРО.
26 сентября с полигона «Капустин Яр» в Астраханской области прошел испытательный пуск ракеты, которую изготавливает в Удмуртии «Воткинский завод». Ракета, закончившая свой путь на полигоне «Сары-Шаган» в Казахстане, оставила в ночном небе яркий след, который жители регионов приняли за НЛО.
Жители сразу нескольких регионов России стали очевидцами необычного явления в небе. Многие писали в соцсетях, что вечером во вторник в небе был заметен яркий объект, похожий на комету с треугольным хвостом, который увеличился в размере и исчез, закручиваясь по спирали.