Россияне перепутали удмуртскую ракету «Тополь» с НЛО

Опубликована: Сегодня 09:25



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26 сентября с полигона «Капустин Яр» в Астраханской области прошел испытательный пуск ракеты, которую изготавливает в Удмуртии «Воткинский завод». Ракета, закончившая свой путь на полигоне «Сары-Шаган» в Казахстане, оставила в ночном небе яркий след, который жители регионов приняли за НЛО.Жители сразу нескольких регионов России стали очевидцами необычного явления в небе. Многие писали в соцсетях, что вечером во вторник в небе был заметен яркий объект, похожий на комету с треугольным хвостом, который увеличился в размере и исчез, закручиваясь по спирали.