Ушедшую в лес за грибами ижевчанку разыскивают больше 10 дней

Опубликована: Сегодня 10:20



фото: ижевск.18.мвд.рф фото: ижевск.18.мвд.рф

Приметы: на вид 66 лет, рост 1,65 см., среднего телосложения, глаза карие, волосы темно-русые волнистые с короткой стрижкой, размер обуви 36-37.Особые приметы: имеется родинка у носа, веснушки на лице и руках.Была одета: светлый платок, халат темного цвета, резиновые коричневые сапоги. При себе имелось ведро и нож.Всем, кто располагает какой-либо информацией о разыскиваемой, просьба сообщить по телефонам: 02 (со всех мобильных – 102), 695-300, 695-320.