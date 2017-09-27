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Ушедшую в лес за грибами ижевчанку разыскивают больше 10 дней
Опубликована: Сегодня 10:20 Полицейские разыскивают ижевчанку, которая 16 сентября ушла за грибами и пропала. Кузьмина Людмила Аркадьевна, 1951 года рождения днем ушла из СНТ «Булычево» (Ленинский район) в лес, и до настоящего времени домой не вернулась.
Приметы: на вид 66 лет, рост 1,65 см., среднего телосложения, глаза карие, волосы темно-русые волнистые с короткой стрижкой, размер обуви 36-37.
Особые приметы: имеется родинка у носа, веснушки на лице и руках.
Была одета: светлый платок, халат темного цвета, резиновые коричневые сапоги. При себе имелось ведро и нож.
Всем, кто располагает какой-либо информацией о разыскиваемой, просьба сообщить по телефонам: 02 (со всех мобильных – 102), 695-300, 695-320.
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