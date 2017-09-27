Глава Удмуртии Александр Бречалов - самый сексуальный среди губернаторов

Опубликована: Сегодня 11:15

фото: volgasib.ru
По версии телеграмм-канала SexyGuber, глава Удмуртской Республики Александр Бречалов признан самым сексуальным губернатором России. В ходе голосования Бречалов набрал 17% голосов респондентов, всего на 2% от него отстал калининградский губернатор Антон Алиханов.

Третье место в рейтинге занял Николай Любимкин (Рязанская область). Алексей Дюмин (Тульская область) и Артур Парфенчиков (Карелия) разделили между собой «Приз девичьих симпатий».
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