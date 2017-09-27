Глава Удмуртии Александр Бречалов - самый сексуальный среди губернаторов

Опубликована: Сегодня 11:15



фото: volgasib.ru фото: volgasib.ru

Третье место в рейтинге занял Николай Любимкин (Рязанская область). Алексей Дюмин (Тульская область) и Артур Парфенчиков (Карелия) разделили между собой «Приз девичьих симпатий».