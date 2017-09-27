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Убив соседа, ижевчанин пырнул ножом бывшую супругу
Опубликована: Сегодня 12:10 Житель Ижевска в ходе застолья убил соседа и ранил свою бывшую возлюбленную. Как сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Удмуртской Республике, произошло преступление в ночь с 25 на 26 сентября текущего года он в одной из квартир на улице Воткинское шоссе.
Ранее судимый за угрозу убийством 47-летний местный житель употреблял спиртные напитки с 30-летним соседом и 38-летней бывшей супругой. Среди собутыльников произошел конфликт, подозреваемый схватил нож, несколько раз ударил им соседа, а затем и женщину в живот.
В результате полученных ранений сосед скончался на месте, а женщину доставили в реанимационное отделение больницы, сейчас ее здоровью ничего не угрожает. Подозреваемый задержан, в настоящее время решается вопрос о его заключении под стражу.
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