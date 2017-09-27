Убив соседа, ижевчанин пырнул ножом бывшую супругу

Опубликована: Сегодня 12:10



фото: bobr.by фото: bobr.by

Ранее судимый за угрозу убийством 47-летний местный житель употреблял спиртные напитки с 30-летним соседом и 38-летней бывшей супругой. Среди собутыльников произошел конфликт, подозреваемый схватил нож, несколько раз ударил им соседа, а затем и женщину в живот.В результате полученных ранений сосед скончался на месте, а женщину доставили в реанимационное отделение больницы, сейчас ее здоровью ничего не угрожает. Подозреваемый задержан, в настоящее время решается вопрос о его заключении под стражу.