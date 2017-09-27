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Более 220 гр синтетических наркотиков нашли у воткинского дилера
Опубликована: Сегодня 14:00 В Воткинске на ул.Мира задержали 37-летнего неработающего, ранее судимого местного жителя. Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Удмуртской Республике заподозрили его причастным к обороту запрещенных веществ и оказались правы: у мужчины нашли несколько свертков с наркотиками синтетического происхождения.
В ходе обыска по месту жительства подозреваемого полицейские обнаружили пакеты и свертки, в которых находилось более 220 граммов приготовленных к сбыту синтетических наркотиков.
По фактам сбыта и покушения на сбыт наркотических средств в крупном размере возбуждены уголовные дела, по которым мужчине грозит лишение свободы на срок до 20 лет.
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