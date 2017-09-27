Более 220 гр синтетических наркотиков нашли у воткинского дилера

Опубликована: Сегодня 14:00



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В ходе обыска по месту жительства подозреваемого полицейские обнаружили пакеты и свертки, в которых находилось более 220 граммов приготовленных к сбыту синтетических наркотиков.По фактам сбыта и покушения на сбыт наркотических средств в крупном размере возбуждены уголовные дела, по которым мужчине грозит лишение свободы на срок до 20 лет.