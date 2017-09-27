В Ижевске иномарка толкнула «Приору» в столб

Опубликована: Сегодня 14:55

фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР
В Ижевске автомобиль «Лада Приора» врезался в столб на улице Буммашевской. Как сообщает 1-ый отдел УГИБДД МВД по Удмуртии, ДТП случилось накануне, 26 сентября, около 08:05.

67-летний водитель «Тойоты» при перестроении столкнулся с «Приорой», после чего отечественное авто от удара отбросило на фонарный столб. В результате 39-летний водитель «Лады» получил травмы.

В Госавтоинспекции напомнили, что при перестроении водитель должен уступить дорогу тем транспортным средствам, которые перестроения не совершают. Водитель, движущийся по своей полосе, всегда имеет преимущество перед тем, кто только собирается занять эту полосу.
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