И.о. вице-премьера Удмуртии стал Анатолий Строков

Опубликована: Сегодня 15:50



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Строков Анатолий Иванович родился 20 сентября 1977 года в Мурманске. Образование высшее. Окончил Финансовую академию при правительстве Российской Федерации по специальности финансы и кредит, экономика. Кандидат экономических наук.2003 г. – доцент кафедры «Финансы» ФГОУ ВПО «Финансовая академия при правительстве Российской Федерации», Москва2003-2004 г. – старший преподаватель кафедры «Финансы» ФГОУ ВПО «Финансовая академия при правительстве Российской Федерации», Москва2004-2010 г. – доценты кафедры «Финансы» ФГОУ ВПО «Финансовая академия при правительстве Российской Федерации», Москва2010-2013 г. - доцент кафедры «Финансы» ФГОБУ ВПО «Финансовый университет при правительстве Российской Федерации», Москва2013-2014 г. – доцент кафедры «Государственные и муниципальные финансы» ФГОБУ ВПО «Финансовый университет при правительстве Российской Федерации», Москва2014-2016 г. – доцент кафедры «Государственные и муниципальные финансы» ФГОБУ ВПО «Финансовый университет при правительстве Российской Федерации», Москва2016-2017 г. – доцент департамента общественных финансов ФГОБУ ВПО «Финансовый университет при правительстве Российской Федерации», Москва.