И.о. вице-премьера Удмуртии стал Анатолий Строков

Опубликована: Сегодня 15:50

фото: uchebana5.ru
Указом Главы Удмуртии Александра Бречалова на должность и.о. заместителя председателя правительства назначен Анатолий Строков. Исполнять обязанности он будет до момента официального назначения, сообщает пресс-служба кабинета министров республики.

Наша справка: Строков Анатолий Иванович родился 20 сентября 1977 года в Мурманске. Образование высшее. Окончил Финансовую академию при правительстве Российской Федерации по специальности финансы и кредит, экономика. Кандидат экономических наук.
2003 г. – доцент кафедры «Финансы» ФГОУ ВПО «Финансовая академия при правительстве Российской Федерации», Москва
2003-2004 г. – старший преподаватель кафедры «Финансы» ФГОУ ВПО «Финансовая академия при правительстве Российской Федерации», Москва
2004-2010 г. – доценты кафедры «Финансы» ФГОУ ВПО «Финансовая академия при правительстве Российской Федерации», Москва
2010-2013 г. - доцент кафедры «Финансы» ФГОБУ ВПО «Финансовый университет при правительстве Российской Федерации», Москва
2013-2014 г. – доцент кафедры «Государственные и муниципальные финансы» ФГОБУ ВПО «Финансовый университет при правительстве Российской Федерации», Москва
2014-2016 г. – доцент кафедры «Государственные и муниципальные финансы» ФГОБУ ВПО «Финансовый университет при правительстве Российской Федерации», Москва
2016-2017 г. – доцент департамента общественных финансов ФГОБУ ВПО «Финансовый университет при правительстве Российской Федерации», Москва.



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