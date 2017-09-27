Уголовный штраф назначили ижевчанке, продавшей алкоголь несовершеннолетнему

Опубликована: Сегодня 16:45



фото: dmitrovets.rossia.news фото: dmitrovets.rossia.news

50-летняя продавщица продуктового магазина «Визит» по ул.М.Горького ранее уже привлекалась к административной ответственности за продажу несовершеннолетнему алкоголя. Однако, в июне 2017 года в этом же магазине женщина продала бутылку пива несовершеннолетнему, который после этого в состоянии алкогольного опьянения был задержан правоохранителями. В отделе полиции подросток рассказал, где взял алкоголь.Суд признал продавца виновной по ст.151.1 УК РФ (розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции, если это деяние совершено неоднократно) и назначил ей уголовное наказание в виде штрафа 30 тыс. рублей.