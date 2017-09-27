Казанский пороховой завод могут перенести в Кизнер

Опубликована: Сегодня 18:02

фото: ok.ru
На место объекта по уничтожению химического оружия в Кизнере могут перенести пороховой завод из Казани. Как пишет информагентство «Сусанин», об этом в среду, 27 сентября, сообщил полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич.

«Один из вариантов использования этого объекта – это перенос сюда из Казани порохового завода. Это не единственный вариант, но тот основной который рассматривается», - сказал Бабич. Он также уточнил, что на ликвидацию последствий по уничтожению химоружия в Кизнере потребуется еще около 3-4 лет.

«С этого момента мы параллельно будем вести работу по инвестиционному соглашению для того, чтобы день в день передать объект. На самом деле популярность этих объектов растет и появляется все больше и больше компаний, которые предлагают варианты использования этих объектов - это фармацевтика, это техническое производство и другие направления», - пояснил Михаил Бабич.

В среду, 27 сентября, в Кизнере уничтожили последний в России артиллерийский снаряд с химическим оружием, снабженный веществом ви-икс.



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