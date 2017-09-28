Водителя мопеда пришлось госпитализировать в ижевскую больницу после ДТП

Опубликована: Сегодня 08:30

фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР
В Ижевске водителю мопеда, столкнувшего с иномаркой, понадобилась госпитализация. Как сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии, ДТП произошло 26 сентября в 19:10 напротив дома №14 «а» по улице Майская.

Вечером24-летний водитель «Форд Фокус» во время разворота столкнулся с мопедом «Ямаха» под управлением 41-летнего мужчины, который двигался во встречном направлении. В результате ДТП управлявшего мопедом мужчину госпитализировали.

Госавтоинспекторы напомнили, что перед поворотом налево или разворотом водитель обязан заблаговременно включить указатели поворота, занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в данном направлении, пропустить транспортные средства, двигающиеся во встречном направлении, убедится в безопасности и только после выполнения этих требований приступать к маневру.


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