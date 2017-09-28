В Лос-Аджелесе скончался основатель журнала "Playboy" Хью Хефнер

Опубликована: Сегодня 09:24



фото: theusbport.com фото: theusbport.com

"Американская икона Хью Хефнер, который в 1953 году представил миру журнал Playboy и построил один из самых узнаваемых американских мировых брендов в истории, мирно скончался сегодня от естественных причин в своем доме", - говорится в заявлении компании.Хефнер основал "Playboy" в 1953 году. Начав с журнала, он построил развлекательную империю, достигшую пика развития в семидесятые. Тогда в нее входили телешоу, джазовый фестиваль и сеть клубов с официантками в фирменной одежде в виде кроличьих ушек и хвостиков.Будущий основатель мужского журнала родился в 1926 году в семье бухгалтера и учительницы протестантского вероисповедания. В 1944 году он окончил среднюю школу и пошел на военную службу в качестве корреспондента. Этот опыт пригодился Хефнеру при дальнейшей работе в журнале Esquire, где ему пришла в голову идея создать собственный журнал. Первый номер "Playboy" вышел в декабре 1953 года с актрисой Мэрилин Монро на обложке.Последние годы жизни Хефнер провел в своем особняке, развлекаясь с молодыми женщинами.