В Лос-Аджелесе скончался основатель журнала "Playboy" Хью Хефнер

Опубликована: Сегодня 09:24

фото: theusbport.com
В Лос-Аджелесе на 92-м году жизни скончался основатель и шеф-редактор журнала "Playboy" Хью Хефнер. Как сообщает Playboy Enterprises, он умер от естественных причин в окружении близких и друзей в особняке Playboy.

"Американская икона Хью Хефнер, который в 1953 году представил миру журнал Playboy и построил один из самых узнаваемых американских мировых брендов в истории, мирно скончался сегодня от естественных причин в своем доме", - говорится в заявлении компании.

Хефнер основал "Playboy" в 1953 году. Начав с журнала, он построил развлекательную империю, достигшую пика развития в семидесятые. Тогда в нее входили телешоу, джазовый фестиваль и сеть клубов с официантками в фирменной одежде в виде кроличьих ушек и хвостиков.

Будущий основатель мужского журнала родился в 1926 году в семье бухгалтера и учительницы протестантского вероисповедания. В 1944 году он окончил среднюю школу и пошел на военную службу в качестве корреспондента. Этот опыт пригодился Хефнеру при дальнейшей работе в журнале Esquire, где ему пришла в голову идея создать собственный журнал. Первый номер "Playboy" вышел в декабре 1953 года с актрисой Мэрилин Монро на обложке.

Последние годы жизни Хефнер провел в своем особняке, развлекаясь с молодыми женщинами.


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